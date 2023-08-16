حفل تخرج قسم الحوسبة والمعلوماتية الحيوية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالفيوم

شهد الدكتور محمد حلمي خفاجي، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، فعاليات حفل تخرج قسم الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، والتي اقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وحضر الحفل الدكتورة شيرين طايع القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق عام البرامج الخاصة، والدكتور مسعود اسماعيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور مصطفى ثابت رئيس القسم السابق، والدكتورة سمية السيد وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد صادق رئيس القسم، والدكتور مصطفى ربيع مساعد العميد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سلامة منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

في مستهل كلمته رحب الدكتور محمد خفاجي بأولياء الأمور في رحاب جامعة الفيوم ووجه لهم كلمات شكر وتقدير على عنائهم مع أبنائهم طوال فترة الدراسة. كما أشاد بمشاريع التخرج المقدمة من الخريجين والتي تميزت بالإبداع والأداء الرائع.

وأكدت الدكتورة شيرين طايع، أن طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من أكثر الطلاب المميزين في الجامعة، معبرةً عن أمانيها بأن يصبحوا سفراء للكلية في مختلف المجالات، وإبراز الكلية بالشكل اللائق في كافة مؤسسات سوق العمل.

وفي ختام الحفل تم تكريم عميد الكلية و الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، كما تم تكريم الخريجين وإهدائهم درع التخرج.

ندوة فى الجامعة

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، قد شهدوا فعاليات الندوة التي عقدت بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بعنوان "ريادة الأعمال والعمل الحر.. ودور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني"، وذلك على هامش توقيع اتفاق تعاون بين جامعة الفيوم، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئبس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات جهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي المصري، وأساتذة الجامعة والطلاب.

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