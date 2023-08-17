اقرأ غدًا بالوفد.. عرض توصيات الحوار الوطني المرفوعة للرئيس على الشعب

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "قريبًا.. عرض توصيات الحوار الوطني المرفوعة للرئيس على الشعب".

الحوار الوطني

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

_ رشوان: طرح موضوعات تعديل الحبس الاحتياطي وغلاء الأسعار وقانون الأحزاب في الجلسات المقبلة

_ أماكن شاغرة في كليات الآداب والحقوق والتربية بالمرحلة الثالثة للتنسيق

_ الوفد أكبر من هزل الحنجورى “أبوعيطة”

_ تطوير القاهرة التاريخية.. السيسي يوجه بتذليل العقبات للحفاظ على القيمة الأثرية