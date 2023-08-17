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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عرض توصيات الحوار الوطني المرفوعة للرئيس على الشعب

الصفحة الأولى الوفد
الصفحة الأولى الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "قريبًا.. عرض توصيات الحوار الوطني المرفوعة للرئيس على الشعب".

 

الحوار الوطني 

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 

_ رشوان: طرح موضوعات تعديل الحبس الاحتياطي وغلاء الأسعار وقانون الأحزاب في الجلسات المقبلة

 

_ أماكن شاغرة في كليات الآداب والحقوق والتربية بالمرحلة الثالثة للتنسيق

 

_ الوفد أكبر من هزل الحنجورى “أبوعيطة”

 

_ تطوير القاهرة التاريخية.. السيسي يوجه بتذليل العقبات للحفاظ على القيمة الأثرية

 

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