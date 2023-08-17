الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

235 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

سجل 235 آلاف طالب وطالبة في الثانوية العامة رغباتهم في من تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات حتى الآن. 

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 235 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري، وأكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها  الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة. 

أماكن متاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 

وتتاح أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 التقديم في كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، والتمريض، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والتجارة والآداب والتربية. 

كما تتاح أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 في كليات الآداب والتجارة والتربية والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة. 

الحدود الدنيا في تنسيق المرحلة الثانية 2023 

وبلغ الحد اﻷدنى للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية من القبول بالجامعات الجامعات 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 نحو 350 ألفًا و133 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة.

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