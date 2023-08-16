يقع الكثير من الطلاب في الأخطاء أثناء تسجيل رغباتهم بمراحل التنسيق المختلفة لعام 2023، ومع انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق يريد الطلاب وأولياء أمورهم معرفة الأخطاء الشائعة لتجنبها لحظة التسجيل.

انطلق صباح أمس الثلاثاء 15 أغسطس تنسيق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات الحكومية وذلك للقبول الجامعات والمعاهد العليا الحكومية، ويستمر حتى 19 أغسطس الجاري من خلال التقديم الإلكتروني عبر موقع التنسيق.

أخطاء يجب تجنبها خلال تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية 2023:

- عدم الذهاب للجامعات للتقديم مباشرة ولكن يجب التنسيق إلكترونيًا من خلال الموقع أولًا.

- يجب أن يقوم الطالب بعمل التنسيق بنفسه وعدم إعطاء الرقم السري لأحد الأشخاص للتسجيل له.

- يتمكن الطالب من التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ 24 ساعة وليس في ساعات محددة فقط أو خلال النهار فقط.

- يجب أن يختار الطالب الرغبات المتاحة له كافة، والتي تبلغ نحو 75 رغبة ولا يكتفي بعدد محدد من الرغبات لإتمام التنسيق بطريقة صحيحة.

- مراعاة ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني وعدم تسجيلها بشكل عشوائي.

- حفظ الرغبات قبل الضغط على طباعة الرغبات والتأكد من الحصول على الإيصال يحمل رقم وتاريخ وساعة التقديم.

- يجب عدم التسرع في تسجيل الرغبات فالتنسيق يتم وفقًا للمجموع وليس بأولوية التقديم.

- لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق وانتهاء تقليل الاغتراب.

- يمكن للطالب معرفة الكلية التي تم ترشيحها لها من خلال الموقع الإلكتروني دون التوجه لمكتب التنسيق.

- لا يعتد بمحل الإقامة الجديد للطالب ولكن يتم التوزيع الجغرافي وفقًا للإدارة التعليمية التي حصل على الثانوية العامة منها.

- لا تقبل طلبات تقليل الاغتراب للطلاب كافة، ولكنها تتم بنسبة 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكليات.

- لا يعتد بتسجيل الرغبات في حالة عدم الالتزام بالنطاق الجغرافي، ويتم توزيع الطالب بحسب الإدارة التعليمية التابع لها.

- لا يحق للطالب تغيير الكلية التي تم تحويله إليها خلال تقليل الاغتراب.

- غير مسموح للطالب الذي لم يتقدم للتنسيق العام الماضي بدخول تنسيق هذا العام.

- لا يمكن التحويل من الكليات مباشرةً ولكنه يتم مرة واحدة فقط إلكترونيًا من خلال تقليل الاغتراب.

- ضرورة الالتزام بالفترة المحددة لتنسيق المرحلة التي ينسب الطالب إليها بحسب مجموعة ولا يجوز التخلف عنها.

- لا يمكن للطالب الالتحاق بكلية لم يخضع لأداء اختبار القدرات الخاص بها واجتازها.

- لا يجب على الطلاب نسيان حفظ الرغبات قبل غلق موقع التنسيق.

- يجب التأكد من الكيانات التعليمية من خلال وزارة التعليم العالي تجنبًا للالتحاق بكيانات وهمية غير معتمدة.