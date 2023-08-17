287 طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه لليوم الثاني على التوالي استقبل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة 287 طالبًا وطالبة لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة، مُفيدًا أن حصيلة الطلاب المتقدمين خلال يومين من العمل بلغت 556 طالبًا وطالبة.

ومن جانبه - اطمأن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات بمكتب التنسيق الإلكترونى واليدوي، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكتب التنسيق، ومعاونة اتحاد طلاب الجامعة في مساعدة الطلاب الجدد وأولياء أمورهم، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب.

ومن جانبه - حرص الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم ورئيس مكتب التنسيق على متابعة

المترددين على مكتب التنسيق الإلكترونى اليوم وقياس مدى رضائهم عن خدمات مكتب التنسيق بالجامعة

وشدد الدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي ونائب مدير مكتب التنسيق على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات وتقديم المشوره والشرح الوافي لكافة خطوات التقديم من جانب طاقم إدارى مدرب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة للرد على كافة التساؤلات الخاصة باستخدام الموقع والطريقة الصحيحة لتسجيل الرغبات .

وأضاف الدكتور تامر حسنين مُشرف التنسيق الإلكتروني أن إجمالي عدد الطلاب المستجدين بلغ 268 طالب وطالبة .

وتابع الدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتعديل رغباتهم بلغ 19 طلاب.

وأكملت الدكتور هبة الدناصوري مسئولة للتنسيق اليدوي أن إجمالي عدد الطلاب المُتقدمين للتسجيل اليدوي بلغ 287 طالب وطالبة .

بينما أعلن الدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، أن المتقدمين للتسجيل اليوم من شعبة علمي علوم بلغ 147 طالب وطالبة ومن الشعبة علمي رياضة بلغ 40 طالب وطالبة ، من الشعبة الأدبية 81 طالب وطالبة

فيما أكد الدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، على جودة الإنترنت وطباعة الرغبات بعد الانتهاء من تسجيلها وتسليمها لكل طالب .



وقال الدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أنه تم استقبال حالتين من طلاب الدمج.

وأضاف الأستاذ إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين اليوم بلغ 114 طالبًا بينما بلغ عدد الطالبات المتقدمات 154 طالبة.