تنسيق الجامعات 2023| ضوابط تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ضوابط تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 نحو 350 ألفًا و133 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة.

وبلغ الحد اﻷدنى للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفًا و688 طالبًا وطالبة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 على موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا).

يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

ضوابط تنسيق الجامعات 2023

١. متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

٢. يعرض الموقع الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

٣. ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

٤. إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

أماكن متاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتتاح أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 التقديم في كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، والتمريض، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والتجارة والآداب والتربية.

كما تتاح أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في كليات الآداب والتجارة والتربية والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة.

