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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العليا للبحوث الإحصائية: الكلية استقبلت مئات الطلاب باليوم الأول لتنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية

تشهد معامل بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، ازحام شديد في اليوم الأول من المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات عام 2023، إذ يصل عدد الطلاب المتوافدين حتى الآن حوالي 650 طالب على معامل الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم للكليات التي يريدون الالتحاق بها.

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أماكن كليات الطب البيطري والإعلام والألسن المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

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معامل تنسيق جامعة الزقازيق تستقبل طلاب المرحلة الثانية

وقال الدكتور السيد خاطر، عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، إن الكلية توفر كافة سبل الراحة للطلاب وأسرهم والجو الملائم لاختيار الكليات التي يرغبون فيها بتأني دون أية ضغوط، موضحًا أن الكلية توفر 4 معامل حاسب آلي بقوة 100 جهاز.

تنسيق المرحلة الثانية

وأكد خاطر في تصريحه لـ"الوفد"، أن عدد الطلاب الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم حتى الآن يصل لـ 280 طالب، منذ الساعة الثامنة صباحًا، وهناك حوالي 400 طالب ينتظرون أدوارهم داخل معامل الحاسب الآلي، مشددًا أن مواعيد العمل الرسمية من المقرر أن تنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن لن تغلق الكلية أبوابها إلا مع انتهاء أخر طالب من تسجيل رغباته.

 

 

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