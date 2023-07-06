أسعار السمك اليوم الخميس في الأسواق .. البلطي يقفز

أسعار الاسماك.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة ولدى تجار الجملة، إذ ارتفع سعر بعض الاصناف مثل البلطي، وبلغ سعر السمك البلطي "1" من 70 : 75 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية اليوم الخميس أسعار الاسماك والتي جاءت اليوم على النحو الاتي:

أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور للجملة

السمك

سعر سمك البلطي اليوم

سعر السمك البلطي "1" من 70 : 75 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البلطي "2" من 65 : 69 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 : 60 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

سعر كيلو فليه بلطي ما بين 40 : 200 جنيهًا.

أسعار السمك البوري

سجل سعر السمك البوري "1" من 80 : 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 45 : 65 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

أسعار السمك اليوم البلطي

وهناك أنواع أخرى من الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة

سعر السمك قشر البياض نحو من 70 : 100 جنيه للكيلو للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي نحو من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر القراميط - شيلان من 20 : 40 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50 : 250 جنيهًا

سعر مكرونة سويسي من 65 : 95 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 40 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سبيط - كليماري- سابيا ما بين 180 : 280 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك كابوريا من 30 : 160 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 40 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون 2 من 40 : 60 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25 : 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100 : 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك شعور ما بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار ما بين 80 : 120 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص - لوت 60 : 140 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 35 : 75 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 60 : 90 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أما أسعار الجمبري فجاءت كالتالي:

أسعار جمبري "2" من 190 : 290 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 100 : 250 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 70 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».