موعد حفل كارول سماحة فى مهرجان العلمين الجديدة

تستعد النجمة كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن تقدم كارول سماحة باقة متنوعة من اغانيها القديمة والحديثة والتي يحبها جمهوره، ويحمل الحفل عدد من المفاجآت.

وكانت تألقت كارول سماحة بإطلالة ساحرة، تشبه الأميرات، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام ملكية طويلة، صمم من قماش الكريب الناعم باللون الأخضر مع التل الشفاف من الجانبين، وطرز بحبات الألماس من الأطراف، رسم الفستان قوامها الرشيق.



كارول سماحة

أما من الناحية الجمالية، فاختارت تسريحة شعر بسيطة حتى تتألق بجاذبية خاصة بعيد عن التكلف ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وكانت شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها على تويتر ظهرت خلالها بإطلالة جذابة، وظهرت كارول سماحة خلال الصورة وهي تستمتع بأجواء البحر وعلقت قائلة: الشمس والرمال والمشاعر الطيبة".

وكانت الفنانة كارول سماحة طرحت في وقت سابق أحدث أغنياتها بعنوان “نسخة مني” عبر موقع الفيدويوهات يوتيوب ووصلت الأغنية إلى 10 مليون مشاهدة بعد مرور نحو 20 يوما على طرحها.

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كارول سماحة

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

وبدأت الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدَّم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، كما أحيا المطرب أحمد سعد حفل ضخم ورفع شعار كامل العدد، وتألق بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.