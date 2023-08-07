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الإثنين 07 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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زكي السعدني يكشف مؤشرات تنسيق الجامعات وموعد المرحلة الثانية.. فيديو

الكاتب الصحفي زكي
الكاتب الصحفي زكي السعدني، مدير تحرير جريدة الوفد

قال الكاتب الصحفي زكي السعدني، مدير تحرير جريدة الوفد، إن هناك أكثر من 42 ألف طالب وطالبة من الناجحين في الثانوية العامة سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق، متوقعًا مد فترة التنسيق يوم إضافي ليستمر الخميس المقبل بدلًا من الأربعاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع ألا يقل الحد الأدنى لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة عن 88.5%، كما أن الحد الأدنى لكليات الهندسة لطلاب الشعبة علمي رياضة لن يقل عن 83.3%.

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وأشار السعدني إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك كليات متاحة من المرحلة الأولى لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة، مؤكدًا أن طلاب الشعبة العلمية “رياضة، علوم”، ستكون الفرصة متاحة أمامهم كليات مميزة في المرحلة الثانية للتنسيق.

موعد تنسيق المرحلة الثانية

وأفاد أنه من المحتمل أن يكون تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية أقل تنسيق الجامعات الحكومية 5%، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن تبدأ المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة يوم الاثنين المقبل وبحد أدنى 70% لشعبة العلمي، وبحد أدنى 60% لشعبة الأدبي.

وأضاف السعدني، أن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة ستكون هناك بها أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة في كليات “التجارة، الآداب، الإعلام، سياسة واقتصاد”.

ولفت إلى أن اللجنة العليا برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي، ستعقد اجتماع عقب الانتهاء من مرحلة التنسيق الأولى لطلاب الثانوية، والإعلان عن مؤشرات التنسيق الجامعات 2023 لشعبة العلمي والأدبي.

 

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