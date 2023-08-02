فتح باب تلقي التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023 غدًا

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقديم للتظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023، غدًا الخميس، إلكترونيًا.

ويستمر باب تقديم طلب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 لمدة أسبوعين على الرابط المخصص بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحددت وزارة التربية والتعليم آلية سداد رسوم تقديم طلب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 للتمكن من استكمال الخطوات.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن سداد رسوم التظلمات يتم عبر حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصرى.

وتبدأ عملية التظلمات من نتيجة الثانوية العامة غدا الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ولمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي لتقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 يفعل بدءًا من غد الخميس.

ولتقديم طلب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا (اضغط هنا).

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتقدم الطالب بطلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.



وبعدها يتلقى الطالب المتظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 رسالة بموعد التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزم بالموعد المحدد للاطلاع، وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.



ثم يطلع الطالب على نسخة ضوئية من ورق الإجابة في المادة التي يتظلم منها في نتيجة الثانوية العامة 2023 وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم التظلم في نتيجة الثانوية العامة 2023 بقيمة 200 جنيه للمادة الواحدة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم التقديم بطلب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 في أي عدد من المواد الدراسية المقررة عليه.

