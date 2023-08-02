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الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضحايا الثانوية العامة.. مأساة 4 طالبات دفعوا حياتهن ضريبة للرسوب في الامتحانات

بوابة الوفد الإلكترونية

حالة من الحزن الشديد عاشتها بعض الأسر المصرية بسبب نتائج الثانوية العامة والتي كانت سببًا في أن يخيم الحزن على هذه الأسر بعدما فارق ابناءهم الحياة بسبب رسوبهم في الثانوية العامة فها هي طالبة سوهاج تخلصت من حياتها بمادة سامة وآخرى في الشرقية بالشنق وأخريات في محافظة القليوبية ما بين الشنق والمواد السامة.

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ترصد بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التاية بعض ضحايا نتائج الثانوية العامة


انتحار أول طالبة بسبب الثانوية العامة

كانت طالبة مدينة طوخ في محافظة القليوبية أول ضحية للثانوية العامة حيث قامت بالتخلص من حياتها بعد دقائق قليلة من ظهور نتيجة الثانوية العامة بتناول حبة الغلال السامة، بعد إعلان رسوبها في الثانوية العامة.


طالبة سوهاج أنهت حياتها بعد دقائق من ظهور نتيجة الثانوية العامة

بتناول نفس المادة السامة "حبة الغلال" تخلصت طالبة سوهاج من حياتها أيضًا لتلحق بطالبة بنها فتعددت الضحايا والنتيجة واحدة هي الرسوب في الثانوية العامة.


أهلها عايروها بسبب رسوبها.. حكاية فتاة الشرقية المنتحرة

لم يقف قطار ضحايا الثانوية العامة عند هذها الحد حتى لحقت بهم فتاة الشرقية التي تخلصت من حياتها داخل غرفة نومها شنقا بعد رسوبها في امتحان الثانوية بعدما عنفها الكثير من أسرتها.


أنهت حياتها بالمبيد الحشري.. حكاية طالبة كفر شكر

شهدت مدينة كفر شكر التابعة للمحافظة تناول طالبة مبيدا حشريا بعد حصولها على مجموع لا يوهلها إلى الكلية التي ترغب في الالتحاق بها.