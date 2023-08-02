آلية تسديد رسوم التظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن آلية تسديد الرسوم المقررة لتظلمات من نتيجة الثانوية العامة 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن سداد رسوم التظلمات يتم عبر حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصرى.

وتبدأ عملية التظلمات من نتيجة الثانوية العامة غدا الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ولمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي لتقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 يفعل بدءًا من غد الخميس.

ولتقديم طلب التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا (اضغط هنا).

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتقدم الطالب بطلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.



وبعدها يتلقى الطالب المتظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023 رسالة بموعد التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي الأمر بدون اصطحاب مدرس المادة، مع ضرورة الالتزم بالموعد المحدد للاطلاع، وتقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي لك ولولي الأمر.



ثم يطلع الطالب على نسخة ضوئية من ورق الإجابة في المادة التي يتظلم منها في نتيجة الثانوية العامة 2023 وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

رسوم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم التظلم في نتيجة الثانوية العامة 2023 بقيمة 200 جنيه للمادة الواحدة.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 الاطلاع على صورة ضوئية من ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة الخاصة بالمادة التي يتظلم من نتيجتها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023 نحو 763 ألفًا و206 طلاب وطالبات، حضر منهم 759 ألفًا و676 طالبًا وطالبة، ونجح 598 ألفًا و723 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 78.81 في المائة.

أما بالنسبة لعدد الطلاب الباقين للدور الثاني بلغ 118 ألفًا و605 طلاب وطالبات، وعدد الراسبين 42 ألفًا و348 طالبًا وطالبة، وبلغت النسبة المئوية لجملة الناجحين 78.81 في المائة، ووفق الشعبة الأدبية 78.74 في المائة، والشعبة العلمية رياضيات 78.78 في المائة، والعلمية علوم 78.62 في المائة.

