حكايات صحفية تحذر الآباء بعد الثانوية العامة: "لا تدفعوهم للتخلص من الحياة"

منذ ساعات صدرت نتيجة الثانوية العامة المنتظرة على صفيح ساخن من الأبناء و الآباء لتحديد مصيرهم، وقد وجهت الكاتبة الصحفية فكرية أحمد رسالة للآباء عن كيفية التعامل مع أبنائهم عند ظهور نتيجة الثانوية العامة عبر برنامج حكايات صحفية على القناة الرسمية لبوابة الوفد الإلكترونية على موقع اليوتيوب.

وتؤكد "فكرية" خلال البرنامج على أن نتيجة الثانوية العامة سواء كانت بالنجاح أو الرسوب ليست نهاية المطاف أو العالم، كما وجهت رسالة للآباء على ضرورة عدم الضغط على أبنائهم لدخول ما يسمى بكليات القمة في حال حصولهم على مجاميع عالية بغض النظر عن رغبتهم الحقيقة وأحلامهم.



وأوضحت أن كليات القمة تصدر كل عام الآلاف يكون مصيرهم بدون عمل، وأن التوجه السائد في السنوات الأخير للدراسة الفنية التي توفر فرص عمل مناسبه بعد التخرج، مؤكده أن الدول الاوربية أيضا تتجه حاليا للتعليم الفني على عكس مصر التي ما زالت متعلقة بكليات القمة من طب وهندسة وغيرها.



وتشدد "فكرية" على عدم تعنيف الأبناء في حالة رسوبهم في الثانوية العامة وانتقادهم اللاذع بالفشل وعدم الكفاءة وتحمل مسؤولية الأموال المستهلكة على تعليمهم طوال السنوات ، لأن ذلك بدوره يؤدي إلى تدمير الأبناء نفسيًا ويحمل البعض على التخلص من الحياة أو الفرار من المنزل، في حين أن سبب رسوبهم غالبًا ما يكون سوء حظ أو أن هذه حدود قدراتهم الذهنية وليس عن قصد أو رغبة منهم في التأخر.



وأخيرا تدعو الكاتبة " فكرية أحمد " الآباء أن يختاروا أبناءهم ويتحملوا خسارة الوقت والأموال بدلًا من فقدان الأبن والابنة وهما ما لا يعوض أبدا.



