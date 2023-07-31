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الإثنين 31 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطة تخفيف الأحمال لقرى ومدن محافظة الشرقية

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

أعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، اليوم الإثنين، وفقآ محافظة الشرقية ، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرآ ، بداية من غدًا الثلاثاء ، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول. 

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إعلان خطة تخفيف أحمال الكهرباء في جميع المحافظات

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رئيس الوزراء: "تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة الشديدة وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية"

وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى لكل محافظة بالقرى والاحياء التابعه للمحافظة ، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

جدير بالذكر أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ اربعة ايام عن حزمة قرارات مهمة بخصوص حل أزمة انقطاع الكهرباء والتي بدأت منذ أيام مع تزايد الأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار رئيس الوزراء أنه سيتم تخفيف الأحمال يوميا من ساعة لساعتين في اليوم الواحد، وسيتم الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الإثنين المقبل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن شهر أغسطس سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة، موضحا أنه لا يوجد نقص في الغاز ولا يوجد أزمة في حقل ظهر.

 

 

 

 

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