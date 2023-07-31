خطة تخفيف الأحمال لقرى ومدن محافظة الشرقية

أعلن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، اليوم الإثنين، وفقآ محافظة الشرقية ، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرآ ، بداية من غدًا الثلاثاء ، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى لكل محافظة بالقرى والاحياء التابعه للمحافظة ، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

جدير بالذكر أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ اربعة ايام عن حزمة قرارات مهمة بخصوص حل أزمة انقطاع الكهرباء والتي بدأت منذ أيام مع تزايد الأحمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار رئيس الوزراء أنه سيتم تخفيف الأحمال يوميا من ساعة لساعتين في اليوم الواحد، وسيتم الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الإثنين المقبل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن شهر أغسطس سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة، موضحا أنه لا يوجد نقص في الغاز ولا يوجد أزمة في حقل ظهر.