موعد صرف حوافز الصفوف الأولى وبدل الراحات ومكافأة الامتحانات بتعليم نجع حمادي

أكد أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، علي توافر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف حوافز الصفوف الأولى، وبدل الراحات، ومكافأة الامتحانات، عقب صرف مرتبات شهر يوليو الجاري.

وأوضح مدير عام الإدارة، أنه سيتم صرف حوافز الصفوف الأولى لثمانية أشهر على مرحلتين، مؤكدا علي توافر الاعتمادات المالية اللازمة لصرف هذا البند من موازنة العام المالي الجديد، مشددا علي محرري الماهيات بالمدارس التابعة للإدارة بسرعة تسليم كشوف الصرف للحوافز تمهيدا للصرف عقب صرف مرتبات شهر يوليو الجاري.

وأضاف الدردير، أنه تم أيضا توافر المبالغ المخصصة لصرف بدل الراحات للموظفين والعمال بالإدارة والمدارس، وكذا توافر المخصصات المالية لصرف مكافأة الامتحانات لغير الحاصلين علي أحكام قضائية، مؤكدا علي أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي لا تدخر جهدا في تذليل العقبات وخاصة في الأمور التي تتعلق بالنواحي المالية الخاصة بالمعلمين والعاملين التابعين لإدارة نجع حمادي التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.