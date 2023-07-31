الإثنين 31 يوليو 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأول مكرر علمي علوم: "حلمي أدخل كلية الطب البشري"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعرب محمد محمد التميمي جوهر، الأول مكرر شعبة علمي علوم، عن سعادته بعد حصوله على مجموع 400.5 درجة في  الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه كان متوقعًا النتيجة، قائًلا: “كنت متوقع النتيجة وجاوبت كويس في الامتحانات”.

 

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حلمي أدخل كلية الطب: 


 أضاف جوهر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، والدي هو الذي تلقى مكالمة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكنت مضطربًا جدًا في هذا الوقت ولا سيما مع قرب ظهور النتيجة، قائلًا: “حلمي أدخل كلية الطب البشري، لافتًا إلى أن والدي ووالدتي فرحتهم اليوم لا توصف وكانوا جنبي طول الوقت”.

نصائح لطلاب الثانوية العامة: 


 نصح محمد، طلاب الثانوية العامة في السنوات المقبلة بضرورة عمل جدول للمذاكرة والمذاكرة طول اليوم والالتزام بالصلاة في وقتها وكذلك الأدعية.

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