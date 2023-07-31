موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

أعلن وزير التربية والتعليم والتدريب الفني الدكتور رضا حجازي، عن الموافقة على نتائج الدور الأول للامتحانات في المدارس الثانوية للعام الدراسي 2022/2023، والتي بلغت نسبة النجاح في الامتحانات فيها 78.8%.

وفي كلمته معربا عن امتنانه واهتمامه بالطلاب المتفوقين، خاطب الدكتور رضا حجازي الطلاب الأوائل من المدارس الثانوية، مهنئا إياهم على نتائجهم الممتازة وحصولهم على مناصب عليا في الامتحانات.

وأعرب عن فرحه الكبير بهذا الإنجاز المتميز وتمنى لهم الاستمرار في تحقيق نتائج عالية ونجاح في دراستهم في الجامعة وفي مستقبلهم المهني.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشئون التعليمية، إنه سيتم فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة بدءً من يوم الخميس المقبل وتستمر لمدة أسبوعين، كما أن بداية امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة ستبدأ يوم 19 أغسطس المقبل.

ولفت إلى أنه من المستحيل لأي شخص يقوم بتعديل درجات أي طالب بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة، موضحًا أن مكتب التنسيق لديه النسخة الأصلية لدرجات كل طالب في كل مادة، وحال التلاعب في الدرجات، سيتم الكشف عنها عند التنسيق، وسيتم تحويله للنيابة العامة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد.