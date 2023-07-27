نتيجة الثانوية العامة 2023| نسبة النجاح في امتحان علم النفس والاجتماع

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح في الثانوية العامة 2023 بمادة علم النفس والاجتماع 93.9 في المائة.

وأوضح وزير التربية والتعليم حصول على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان علم النفس والاجتماع.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح في عدد من المواد الدراسية قبل الإعلان الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2023.

وتنتهي نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل الأسبوع المقبل، على أن تكون على مكتب وزير التربية والتعليم يوم الأحد المقبل.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

تجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 90 في المائة، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب.

وتجاوزت نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 91 في المائة فأكثر، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.



وبلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3 في المائة، ونسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة بلغت 7.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.



وبلغت نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا 91.1 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.





وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.



وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.

وبلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91 في المائة من عدد طلاب الشعبة العلمية المتقدمين لتلك المادة، ونسبة الحاصلين على 2.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء في الثانوية العامة 2023 على فوق 95 في المائة.





