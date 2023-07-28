نتيجة الثانوية العامة.. روشتة طبيب للتخلص من القلق (أفعل هذا التمرين)

أيام قليلة تفصلنا عن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وتتصدر "نتيجة الثانوية العامة" محرك البحث واهتمام عدد كبير من الطلاب وأوليا الأمور، وذلك عقب الإعلان عن الإنتهاء من التصحيح.

روشتة خبير نفسي لانتظار نتيجة الثانوية العامة

وفي هذه الفترة يسيطر القلق والخوف على كل من الطلاب وأولياء الأمور، وبالتزامن مع انتظار النتيجة، ومنهم ما يصل بهم الحال إلى الشعور ببعض الأمراض الجسدية والنفسية والتي تصل بها إلى حد الإضطراب.

فترة انتظار نتيجة الثانوية العامة، يعاني الكثير من الطلاب من الأرق الشديد والاضطرابات النفسية الخطيرة، وفي هذا الجانب كشف د. جمال فرويز، الطبيب النفسي، عن روشتة نفسية للتعامل مع الأزمات النفسية والقلق التي يمر به طلاب الثانوية العامة قبيل الإعلان عن النتيجة.

1ـ عدد من التمارين النفسية التي من الممكن أن تخفف هذه الفترة على الطلاب، "التمرين أنه يجلس على الكرسي ويضع يده على رجله ويغلق عينه".

2ـ هناك شخصيات تظل في هذا الضغط النفسي والعصبي حتى ظهور نتيجة الثانوية العامة ونجاحها، وهم الشخصيات والتي يمكن أن يتم وصفها بالشخصيات العصبية.

3ـ الإكثار من فترات الراحة والابتعاد عن التفكير في نتيجة الثانوية العامة

4ـ يشغل نفسه بالخروج وزيارته أقاربه ويحاول أن يفصل ذهنه عن انتظار نتيجة الثانوية العامة

5ـ على أولياء الأمور أن يخففوا على أولادهم ولا يدخلوهم في مقارنة مع زملاءهم وأقاربة

وأوضح "فرويز"، في تصريح خاصة له بوابة الوفد الإلكترونية، أنه من الممكن أن يكون هناك أعراض جسمانية وتوترية كجفاف حلق ورعشة وضربات قلب وعصر الهدم.