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بيان رسمي من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث"جوجل" عن نتيجة الثانوية العامة وذلك بعد تداول البعض عن إعلان ظهورها خلال الايام المقبلة.

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نتيجة الثانوية العامة 2023| 0.5% نسبة التفوق في امتحان الفلسفة

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المؤشرات النهائية في نتيجة الثانوية العامة 2023


اعلان نتيجة الثانوية العامة 

ويستعد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا لإعلانها رسميًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ثم المدارس.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 

 
يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://emis.gov.eg/ 
الضغط  على كلمة نتيجة الثانوية العامة
يختار الطالب الشعبة الخاصة به سواء علمي أو أدبي 
كتابة رقم جلوس الطالب
الضغط على كلمة النتيجة لتظهر جميع درجات الطالب أو الطالبة بالنسبة المئوية.

مؤشرات النجاح 


وأعلنت وزارة التربية والتعليم نسب النجاح في جميع مواد الثانوية العامة 2023 ونسب التفوق للطلاب الذين حصلوا على أكثر من 95 في المائة في كل مادة.

وتجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 90 في المائة، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب.

وتجاوزت نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 91 في المائة فأكثر، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3 في المائة، ونسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة بلغت 7.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط ((الآن ظهرت)) حصريا تعرف على الموعد وسجل للحصول على النتيجة

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