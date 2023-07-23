الأحد 23 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023.. يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة، إذ أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه من المقرر إعلان النتيجة بداية شهر أغسطس المقبل.

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حقيقة تعديل نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 

وقال حجازي، عبر الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم خلال فيديو تم بثه عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، المتوقع إعلانها أوائل أغسطس المقبل، إن النتائج مبشرة، موضحًا أن مادة مثل الكيمياء حصل قرابة 1000 طالب على الدرجات النهائية بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة.

نتيجة الثانوية العامة 

وأوضح  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التصحيح يجري بشكل إلكتروني كامل ودون أي تدخل بشري، وبناء عليه سيحصل كل طالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدرجات التي يستحقها دون أي ظلم، أو حدوث أخطاء.

ويمكن للطالب الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال الآتي:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط https://moe.gov.eg/

الضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023

الدخول على رقم الجلوس في المكان المخصص 

كتابة رقم الجلوس

لابد من ملء البيانات بشكل صحيح

يجب الضغط على عبارة عرض النتيجة 

تظهر أمام الطالب النتيجة في المواد التي تضاف للمجموع والتي تصل إلى 7 مواد لكل شعبة سواء كانت علمي أو أدبي.

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