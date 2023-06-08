رفع وعي المواطن بسلامة الغذاء ضرورة لدرء المخاطر الصحية

أكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أهمية رفع الوعي حول مفهوم وأهمية سلامة الغذاء، والمخاطر الصحية الناجمة عن إنتاج أو استهلاك الأغذية غير المأمونة، عبر توظيف مختلف قنوات الاتصال الإعلامي الفعالة لتمكين المواطن المصري من اختيار الغذاء الصحي .

سلامة الأغذية

وأشار " الهوبي " إلى أن الاستثمار في تثقيف المستهلك بشأن سلامة الأغذية يساهم في تقليل الأمراض التي تنقلها الأغذية غير المأمونة وخفض الفاتورة الصحية.

الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

تسهيل حركة التجارة

ولفت إلى أهمية العمل على تسهيل حركة التجارة مع ضمان سلامة الغذاء ومأمونيته لتحقيق أعلى المعدلات من الصادرات الغذائية وتعزيز ثقة المستهلك وأصحاب العمل في دور الهيئة الرقابي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توسيع دائرة شراكاتها مع الجهات ذات الصلة لاسيما قطاع الصناعات الغذائية الخاص .