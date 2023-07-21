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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأردن يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى ستوكهلم بعد حرق المصحف الشريف

الخارجية الاردنية
الخارجية الاردنية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية حرق المصحف الشريف، اليوم الجمعة، واستدعت القائم بأعمال السفارة السويدية في المملكة، لنقل رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" إلى حكومة بلاده لسماحها بالاعتداء على المصحف بستوكهولم.

 

وأوضحت الوزارة، أن تدنيس نسخة من المصحف تعبيرًا عن ثقافة الكراهية، واستفزازًا فجا لمشاعر حوالي ملياري مسلم، لا يمكن تبريره في سياق حرية التعبير مطلقًا.

 

وطالبت الوزارة، الحكومة السويدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال، التي تمثل خرقًا للقيم الإنسانية المشتركة، وتجسيدًا خطيرًا لثقافة الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف، ومظهرًا من مظاهر الإسلاموفوبيا يدينه الأردن بالمطلق.

 

يذكر أن أمس الخميس، أقدم المتطرف سلوان موميكا مجددًا على تمزيق العلم العراقي والقرآن وصور شخصيات دينية بارزة بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمرشد الإيراني علي خامنئي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

 

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