هروباً من دراجات الحرارة.. اقبال كبير من المواطنين علي شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية اقبال كبير من المواطنين هربا من ارتفاع درجات الحرارة ، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 32 درجة فى العظمى ،والمحسوس 35 درجة فى اعلى نعدلات درجات الحرارة هذا الصيف .

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، أن نسبة الاقبال على الشواطئ اليوم ،جاءت كبيرة و بلغت100% على 4 شواطى هى شاطئ ميامى و السرايا و البورفاج وطاحونة المندرة، مع رفع الرايات الخضراء على كافة الشواطئ بعد هدوء نسبى فى حركة الامواج ، فيما جاءت نسبه اشغال ابوهيف 90% ، نسبه اشغال ايناس 80% ، نسبه اشغال اسحاق 80%.

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023 ،وناشدت المواطنين الالتزام.

تواصل شواطئ الإسكندرية تسجيل نسب إقبال غير مسبوقة من الزوار القادمين من مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع العطلة الرسمية المقرر أن تمتد حتى يوم الاثنين المقبل في معظم القطاعات الحكومية.

ووجهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف رسالة إلى المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» جاء فيها: «الموج هادى.. والحقوا احجزوا مكانكم على البحر».

ورفعت معظم شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 65 شاطئًا، خاصة بمناطق المندرة والعصافرة وسيدي بشر وميامي والمندرة والسرايا، لافتات كامل العدد، بعد وصول نسبة الإشغالات لـ100%. فيما شهدت جميع شواطئ القطاع الشرقى توافد رحلات الأقاليم لقضاء العطلة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم إعداد شبكة تواصل بين المفتشين، لتجنب الزحام ومعرفة الشواطئ التي مازالت نسب إشغالها تسمح باستقبال الرواد ليتم توجيه أتوبيسات الرحلات إلى تلك الشواطئ.

وشدد عبدالرازق على مستأجري الشواطئ الالتزام بالتعليمات، موجهًا المفتشين بالرقابة على الشواطئ لرصد أي مخالفات تتعلق بقيام مستأجريها برفع أسعار التذاكر أو فرض إكراميات.

وطالب رئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، الزوار، بالإبلاغ عن أي عامل يفرض عليهم دفع إكرامية، وعدم إلقاء أي أكياس بلاستيك أو مخلفات في البحر أو على رمال الشاطئ حفاظا على النظافة والمظهر الجمالى.

وناشد مدير الإدارة المركزية، الرواد الالتزام وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظا على الآداب العامة للطريق، وعدم شرب أي مواد مخدرة حفاظا على خصوصية الأهالي وآداب الشاطئ، مشيرا إلى أن العقوبة ستكون إبلاغ الشرطة في الحال.. كذلك الاستماع إلى تعليمات رجال الأبراج والإنقاذ، وبخاصة في شواطئ القطاع الغربي ذات المواجهات الواسعة، حيث إن هدفهم الوحيد الحفاظ على أرواح الرواد.

ومن جانبه، وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة والمرور على الشواطئ سواء القطاع الشرقي أو الغربي، للاطمئنان على حسن التعامل والنظافة وتواجد الغطاسين والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة وزوار المدينة في ظل الإقبال الكثيف والزحام.

يشار إلى أن الإسكندرية شهدت طقسًا مشمسًا حارًا على كافة الأنحاء، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 26 للصغرى و32 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 15 كيلومترا/الساعة، والرطوبة 59%.