مجلات جامعة جنوب الوادي تتقدم في التقييم الأعلي للجامعات

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الجمعة، عن إحراز المجلات العلمية بالجامعة تقدمًا ملحوظًا وفقًا لتقييم المجلات العلمية الأكاديمية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في دورة يوليو 2023.

قال رئيس الجامعة: "إن ذلك يأتي فى ظل حرص الجامعة الدائم علي التطوير من خلال التحديث الرقمي، وكذا الجودة والمضمون واختيار هيئات تحكيمية دولية متميزة من جميع دول العالم".

11 مجلة تحصل على الدرجات النهائية:

أضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التقييم العلمى للمجلات من 7 درجات، وحصلت 11 مجلة على الدرجة النهائية وهى مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الزراعية، ومجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم البيطرية، و مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الطبية.

تابع ومجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الهندسية، ومجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم التربية الرياضية، ومجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم التربوية، ومجلة كلية الآداب، و مجلة الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، ومجلة العلوم التربوية، ومجلة كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي ومجلة كلية التربية بالغردقة.

مجلات مفهرسة:

وبيّن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن للجامعة مجلات مفهرسة في قواعد البيانات العالمية DOAJ وهي مجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الزراعية، ومجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم البيطرية، ومجلة جامعة جنوب الوادى الدولية للعلوم الطبية.

قال الدكتور أحمد أبوبكر عبدالوارث، المشرف علي مجلات الجامعة: "إن حصول المجلات العلمية بالجامعة علي أعلي تقييم من المجلس الأعلي للجامعات جاء من حرص الجامعة علي تطبيق نظم الإدارة الإلكترونية الدولية للمجلات العلمية واختيار بحوث علمية رصينة ومحكمة من محكمين دوليين وخبراء في التخصصات المختلفة، كما تسعي الكلية إلي فهرسة مجلاتها في قواعد البيانات الدولية Scopus و WOS خلال الفترة المقبلة".