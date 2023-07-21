ميمي عبدالرزاق يفاضل بين ثلاثي قبل نهائي كأس الرابطة

يدرس الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة ميمى عبدالرازق، تشكيله لمباراة النهائي كأس الرابطة، ضد سيراميكا كليوباترا.



يفاضل ميمي عبد الرازق، في خط الهجوم بين الثلاثي، عبده يحيى، وفرانك إيتوجا، ومروان حمدي، لقيادة هجوم المصري في مباراة النهائي بكأس الرابطة.



ويلتقي المصري البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا غدًا السبت، ضمن منافسات نهائي كأس الرابطة، على ستاد الجيش ببرج العرب.



وصعد المصري إلى نهائي كأس الرابطة، بعد انتصاره على فيوتشر حامل اللقب، بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.



يسعى الفريق الكروي بنادي المصري في العودة إلى منصات التتويج من جديد بعدما كانت آخر بطولة توج بها في عام 1998، بعدما حقق كأس مصر على حساب المقاولون العرب، ومنذ ذلك الحين لم يتوج بأية بطولة.





موعد نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا:



من المقرر أن تقام مباراة نهائي بطولة كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.



نجح المصري في حسم المركز الخامس في الدوري الممتاز، بعد خسارة المقاولون العرب أقرب منافسيه أمام الأهلى برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

