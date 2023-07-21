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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بدء الدراسة بالدراسات العليا فى «تربية رياضية» جامعة السويس

الدكتور وائل قنديل
الدكتور وائل قنديل و الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السوي

وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية الرياضية جامعة السويس للعام الجامعى 2023/2024م وذلك بالقرار رقم 1050 بتاريخ 12-6-2023 بعد موافقة كلاً من مجلس جامعة السويس ولجنة قطاع التربية الرياضية والمجلس الأعلى للجامعات.

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 قال الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، إن هذا القرار يعتبر مثابة إنجاز حقيقى خاصة لطلاب مدن القناة مما يسهل على طلاب الدراسات العليا الالتحاق بالجامعة، وصولاً بهم الى أعلى مستويات التميز فى مجال الدراسة التخصصى .

وكشف الدكتور وائل قنديل عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة عن أن الكلية تضم 10 أقسام علمية وتمت الموافقة على اللائحة الداخلية للكلية، وكذلك بدء الدراسة بها بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة فى تطوير التعليم والاهتمام بالبحث العلمى.

وأضاف أن الكلية تمنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه فى التخصصات العلمية  المختلفة والتى تتناسب مع الخطه البحثية واحتياجات سوق العمل، كما أن موقع محافظة السويس الجغرافي وتصنيف الجامعة العلمى المتميز سيكون بمثابة جذب للطلاب الوافدين للحصول على الدرجات العلميه  من جامعه السويس.

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