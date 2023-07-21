السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. أردوغان: استعادة العلاقات مع مصر تعزز إمكانياتنا الاقتصادية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "أردوغان: استعادة العلاقات مع مصر تعزز إمكانياتنا الاقتصادية".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

غضب إسلامي يجتاح العالم ضد الإساءة للمصحف الشريف

 الليلة.. صدام قوي بين المصري وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة 

قانون الاستثمار الجديد يمنح القطاع الخاص قبلة الحياة

 الإعلامي العالمي: القاهرة صمام أمان المنطقة 

"أردوغان": استعادة العلاقات مع مصر تعزز إمكانياتنا الاقتصادية.. وقادة الخليج سعداء بالتعاون

 مقتل 4 مدنيين في قصف متبادل بالخرطوم

 "الصليب الأحمر": الوضع كارثي ونزوح 2.6 مليون سوداني 

بعد إصابة 74 طفلًا بالاختناق في حمام سباحة إغلاق نادي الإسكندرية والتحقيق مع مسئوليه

 شواطئ عروس البحر المتوسط كاملة العدد 

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