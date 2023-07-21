اقرأ غدًا بالوفد.. أردوغان: استعادة العلاقات مع مصر تعزز إمكانياتنا الاقتصادية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "أردوغان: استعادة العلاقات مع مصر تعزز إمكانياتنا الاقتصادية".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

غضب إسلامي يجتاح العالم ضد الإساءة للمصحف الشريف

الليلة.. صدام قوي بين المصري وسيراميكا في نهائي كأس الرابطة

قانون الاستثمار الجديد يمنح القطاع الخاص قبلة الحياة

الإعلامي العالمي: القاهرة صمام أمان المنطقة

"أردوغان": استعادة العلاقات مع مصر تعزز إمكانياتنا الاقتصادية.. وقادة الخليج سعداء بالتعاون

مقتل 4 مدنيين في قصف متبادل بالخرطوم

"الصليب الأحمر": الوضع كارثي ونزوح 2.6 مليون سوداني

بعد إصابة 74 طفلًا بالاختناق في حمام سباحة إغلاق نادي الإسكندرية والتحقيق مع مسئوليه

شواطئ عروس البحر المتوسط كاملة العدد