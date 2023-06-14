برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2023.. شروط التقديم والتخصصات المطلوبة

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أعلنت عن التقديم في برنامج مساعد طبيب أسنان، من خلال التوظيف الخاص بالأكاديمية الصحية، على أن تستمر التقديمات في هيئة التخصصات الصحية السعودية حتى يوم 20 يونيو 2023، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

وتنتهي فترة استكمال بيانات التسجيل في برامج هيئة التخصصات الصحية في 29 يونيو 2023، والتي تختص بتوفير وظيفة للمتأهلين بعد فترة تدريب تستمر لمدة 12 شهر تقريًبا.

ويعتبر برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2023، برنامج يهدف لتطوير مهارات الممارسين الصحيّين في المجالات الصحية المختلفة، ويعمل على الارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير التدريب الطبي للمتخصصين بالقطاع من داخل المملكة السعودية أو من خارجها

شروط التقديم في برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2023:

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل..إجراءات ما بعد الترشيح للقبول

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

ألا يكون المتقدم على رأس عمل حالي.

أن يكون حاصلًا على درجة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة 60.

التخصصات المطلوبة في برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 2023

أن يكون المتقدم من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص الأحياءالأحياء الدقيقة.

أو أن يكون من تخصصص التقنية الحيوية

أوتخصص الفيزياء.

أو أن يكون المتقدم حاصل على بكالريوس الكيمياء أو الكيمياء الحيوية.

أن يكون من المتقدم من إحدى المدن التالية: الرياض، جدة، الخرج، الخبر،الدمام،الأحساء،المدينة المنورة، جازان، خميس مشيط، عنيزة، حائل.

تاريخ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

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الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تم انشائها عام 1413 هـ/1992م للعمل كهيئة علمية ذات شخصية مستقلة، المركز الرئيسي للهيئة يقع في مدينة الرياض ويتبع لها عدد من الفروع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس أمناء الهيئة هو وزير الصحة السعودي حاليًا فهد الجلاجل وأمينها العام هو أوس إبراهيم الشمسان ويتبعه الأمناء المساعدون لمختلف شؤون الهيئة.

وتعتبر مهامها تشكيل جميع المجالس العلمية الصحية وما يتفرع منها من لجان.

وضع البرامج الصحية التخصصية.

الإشراف على الامتحانات التخصصية.

إصدار الشهادات بدءً من الزمالة السعودية (البورد السعودي) والتي تعادل الدكتوراة مهنيًا وكذلك الدبلوم وشهادات العضوية.

تقييم الشهادات العلمية ومعادلتها.

تقييم المؤسسات الصحية والتعليمية الصحية والاعتراف بها.

الإشراف على جميع الامتحانات التخصصية.