المنوفية: "انطلاق ملتقى توظيف مؤسسة حياة كريمة"

تنطلق صباح السبت، بمحافظة المنوفية، فعاليات الملتقى التوظيفي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة.

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن الملتقى سيستمر يومين بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم، بمشاركة 20 شركة لتوفير أكثر من 3500 فرص عمل للشباب للمؤهلات كافة بشتى المجالات المختلفة.

وأكد محافظ المنوفية أن ملتقيات التوظيف تأتي في إطار اهتمام الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب وذوي الهمم بشتى المجالات المتنوعة، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم كافة لتلك الملتقيات التوظيفية لإنجاحها وتحقيق أهدافها ودعم شباب المحافظة وخلق فرص عمل جادة لهم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى دائمًا لتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر، وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية المواطنين في نواحي الحياة كافة.

وثمن محافظ المنوفية ما تقوم به مؤسسة حياة كريمة من جهود وفعاليات خصوصًا ملتقيات التوظيف الذي تؤكد شمولية وتنوع أهداف ومحاور عمل المبادرة لتمتد إلى التنمية البشرية في إطار الدفع بجهود الدولة التنموية وتحقيق رؤية مصر 2030 التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما أثمرت عنه الفترة الأخيرة.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة هى مبادرة أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وكذا الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية وإشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم.

أيضًا يأتى ضمن أهداف المبادرة تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في مؤسسات الدولة كافة، والاستثمار في تنمية الإنسان المصري وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

وأخيرًا إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين الجهات الشريكة كافة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.