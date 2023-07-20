اقرأ غدًا بالوفد.. إجماع وفدي على تأييد ترشح عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "إجماع وفدي على تأييد ترشح عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

موافقة الهيئة العليا برغبة 53 عضوا وتأييدا شامل من سكرتيري عموم اللجان

كما يتضمن العدد مقالا للدكتور وجدي زين الدين بعنوان التعددية السياسية

ترشح رئيس الوفد طبقًا لدستور الحزب والمادة 19 من اللائحة

مؤامرة مفضوحة للحزب لتعطيل مسيرته السياسية ومنع خوض الاستحقاقات الدستورية

لا توجد مخالفات للائحة الحزب وكل ما يسار ادعاءات باطلة

لا مساس بأموال الحزب خلال الانتخابات والدعاية من التبرعات

لائحة الوفد تمنح رئيس الحزب اختصاصات التمثيل أمام القضاء والجهات العامة والخاصة

الوفد يحتضن ورشة الإعلام بالجمهورية الجديدة في قنا

وزير التموين: احتياطي السكر والقمح آمن