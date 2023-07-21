انقطاع الكهرباء.. موعد انتهاء فترة تخفيف الأحمال

انقطاع الكهرباء.. يبحث الكثيرون عن أسباب انقطاع الكهرباء في مصر، وموعد عودة انتظام التيار الكهربائي، وذلك بعدما شهدت مناطق عدة بمختلف محافظات مصر انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، ما أثار حالة من الغضب بين جميع المواطنين.

أسباب انقطاع التيار الكهربائي

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سبب انقطاع الكهرباء في مصر، هو تخفيف أحمال الكهرباء والذي بدأ منذ يومين، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة، وزيادة الاستهلاك بشكل كبير.

انقطاع الكهرباء في مصر

وأضاف مدبولي، في اجتماع مجلس الوزارء أمس، أن انقطاع الكهرباء في مصر يعود إلى أننا الآن في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل؛ لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

انقطاع الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوقود من ضمن البنود الأساسية في إنتاج الكهرباء، ومع زيادة الاستهلاك الكبير في الكهرباء الذي وصل إلى حدود قياسية حيث تخطينا الـ35 ألف ميجا وات، فيما كان المعدل العام الماضي 34200 ميجا وات.

وأوضح أن هناك ازدياد إضافي لطلب الكهرباء والشبكة الكهربائية جيدة ولكن حتى ننتج كهرباء نحتاج وقودا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم": حتى نستطيع إنتاج كهرباء نحتاج إلى وقود، مشيرا إلى أن مع زيادة استهلاك الكهرباء هناك ازدياد للغاز، مما يقوم بدوره فى انخفاض ضغط الغاز في الشبكات التي تصل لمحطات إنتاج الكهرباء، وأصبح هناك نوع من التحفيف على أحمال الكهرباء.

محطات الإنتاج

ولفت إلى أن محطات الإنتاج موزعة على أنحاء الجمهورية، كل محطة يتم نقلها على شبكة قومية موحدة يعمل على نقلها على كل الجمهورية، وبالتالى يكون إنتاج مشترك على شبكة نقل واحدة يتم توزيعها.

أرقام الخط الساخن للخدمات المختلفة

رقم شركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن متأخرات: 7021.

التطبيقات على الهاتف المحمول

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة، العديد من التطبيقات على الهاتف المحمول، للتعامل مع كل ما يخص فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد، وعلى رأسها: تطبيق "احسب فاتورتك"، وتطبيق "شكاوى الفواتير"، ومن خلال رسائل SMS أيضًا عبر الرقم 91121، والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء.