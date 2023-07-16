مدير تعليم نجع حمادي يتابع بدء امتحانات الدور الثاني

تابع أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، لمادة اللغة العربية بمدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين.

وطالب مدير عام الإدارة، بضرورة توفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة خلال فترة الامتحانات.

وشدد المدير العام، على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

كما شدد علي ضرورة الإبلاغ الفوري، لغرفة عمليات الإدارة التعليمية بغياب الطلاب تفصيليا كل صف دراسي علي حده حتي يتسني لغرفة العمليات إبلاغه لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.