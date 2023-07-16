عقد ملتقى تطوير مناهج المرحلة الإعدادية 6 أغسطس

أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد الملتقى الأول لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية، وفق المنظور العالمى، فى إطار تطوير نظام التعليم الجديد 2.0.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الملتقى الأول لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية سينطلق في 6 أغسطس المقبل، بمشاركة لجنة من الخبراء الدوليين والمحليين.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى أن مناهج المرحلة الإعدادية في نظام التعليم الجديد ستضمن تدريس لغة أجنبية ثانية في العام الدراسي 2024-2025.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات، التى تنظمها القوات المسلحة ممثلة فى قوات الدفاع الشعبى، اليوم الأحد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في المدينة التعليمية، فى إطار استراتيجية تنمية الولاء والانتماء والهوية المصرية لدى الطلاب.

تطوير مناهج جميع الصفوف الدراسية

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة لا تستهدف تكديس مناهج الصفوف الدراسية بصورة ترهق الطلاب، لكنها تركز على المفاهيم الأساسية التى تحقق متعة التعلم في المناهج الجديدة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن تطوير مناهج المرحلة الثانوية سيتم بعد الانتهاء من مناهج المرحلة الإعدادية بحسب نظام التعليم الجديد.

وأكد وزير التربية والتعليم أن يتم تطوير مناهج المرحلة الثانوية وفق المنظومة الجديدة؛ لأن المرحلة الثانوية لا تزال تمثل عبئًا وإرهاقًا على الطالب وأسرته.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نظام التعليم الجديد وصل إلى الصف السادس الابتدائي في العام الدراسي 2023-2024 وتم الانتهاء من مناهج الصفوف الأولى حتى هذا الصف.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن مصر لديها 25 مليون طالب بالتعليم قبل الجامعى، وبالتالى كان من الحكمة أن تتعاون القوات المسلحة مع وزارة التربية والتعليم، لتنمية ولاء النشء وانتمائهم لأوطانهم.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن رغبته في تحول كل مدارس مصر لمدارس تأسيس عسكرى، كما يطبق حاليا بمدارس التعليم الفنى، لأن الجيل الحالى فى حاجة لتعلم الالتزام والمسؤولية والولاء والانتماء للوطن، وأن تنمية الولاء والانتماء جزء رئيسي من استراتيجية وزارة التربية والتعليم لبناء المناهج.

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كلمة لأسر شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم من أجله، قائلا: "لولاهم ما كنا هنا".

ونوه وزير التربية والتعليم بأن القوات المسلحة دائما فى تناغم حقيقى مع الشعب على مر تاريخه، فثورة 23 يوليو 1952 كانت حركة جيش ساندها الشعب، وثورة 30 يونيو 2013، كانت ثورة شعب ساندها الجيش.

حضر الندوة كلا من: اللواء وليد الحماقى، قائد قوات الدفاع الشعبى، والشيخ الحبيب على الجفرى، والدكتورة غادة عامر، عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

