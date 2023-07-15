لطلاب الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بكليات الفنون التطبيقية

تعد كليات الفنون التطبيقية بالجامعات المصرية (حلوان، دمياط، بنها، بني سويف)، من بين الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المخصصة لقياس قدرات الطالب الإبداعية والابتكارية والفنية.

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وأعلنت وزارة التعليم العالي، انطلاق اختبارات القدرات بالجامعات، بداية من اليوم السبت الموافق 15 يوليو، حتى يوم الخميس 27 يوليو الجاري، وذلك بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من آداء الامتحانات يوم الخميس الماضي 13 يوليو.

شروط القبول بكليات الفنون التطبيقية

يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة الشعبية العلمية (علوم رياضيات)

اجتياز اختبارات القدرات المخصصة للقبول بالفنون الطبيقية بنجاح.

أقسام كليات الفنون التطبيقية

الإعلان، الطباعة والنشر، الملابس الجاهزة، الزخرفة، الزجاج، التصميم الداخلي والأثاث، المنتجات المعدنية والحلي، الغزل والنسيج، طباعة المنسوجات والصباغة، النحت والتشكيل المعماري والترميم، تصميمات العمارة الداخلية، تصميمات الديكور التنفيذية، هندسة المناظر، تكنولوجيا تخصص الإسقاط الهندسي.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي من هنـــا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

الضغط على تسجيل اختبارات القدرات.

يتم التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

يتم فتح صفحة خاصة بالطالب تحتوي على بياناته الشخصية وهي: الاسم ورقم الجلوس، والرقم القومي، والمحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة والشعبة.

ضرورة التأكد من البيانات الشخصية للطالب قبل التسجيل.

يختار الطالب اختبارات الكلية التي يرغب فيها.

يتم تحديد الموعد المتاح لأداء الاختبار، وأيضًا توضيح المكان.

بعد التسجيل ضرورة طباعة الإيصال الذي يضم المعلومات المتعلقة بالاختبار.