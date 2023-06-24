عيسي يطالب بتذليل أي عقبات تواجه الحجاج والالتزام بالضوابط المعتمدة

قامت وزارة السياحة والآثار، بتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرفة أزمات، بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة في القاهرة، لمتابعة أحوال حجاج الشركات السياحية بالأراضي السعودية خلال موسم حج 1444هـ /2023 م.

ويواصل أحمد عيسى وزير السياحة، متابعاته وتواصله اليومي مع البعثة المصرية الوزارة المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان على أحوال حجاج السياحة، والتأكد من استقرار سير أمور الحج السياحي بشكل جيد وعلى ما يرام وتقديم كافة التسهيلات للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم والرعاية الصحية لحين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وشدد الوزيرعلى عدم التهاون في أي حق من حقوق حجاج السياحة، وعدم السماح بأي مخالفات للضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، مشيرة إلى أن الوزارة تقف في إطار دورها كمُحفز ورقيب ومُنظم ومُمَكن على مسافة واحدة من الجميع.

وطالب عيسي بضرورة تذليل أي عقبات أو مشكلات أو صعوبات قد تواجه الحجاج لنجاح الموسم والتأكد من التزام وتقديم الشركات السياحية لأفضل الخدمات وفقاً للعقد المبرم بين الحاج والشركة وفى ضوء الضوابط المعتمدة والقواعد المنظمة للحج السياحي.

وأفادت الوزارة بأن أرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات المركزية وغرفة الأزمات بوزارة السياحة والاثار هي (01550008630 - 01550008633)، فضلاً عما يرد من الخط الساخن للوزارة 19654، والبوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء، لسرعة التواصل والرد على أي استفسارات ترد مع ذوى الحجاج بشأن الاطمئنان عن أهاليهم وسرعة التدخل لحل أي أزمات أو مشاكل تواجه الحجاج خلال موسم الحج.



