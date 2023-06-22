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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

القنصل الروسى يفتتح مشروع تخرج طلاب الفنون بالإسكندرية

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض

افتتح مساء اليوم الخميس، القنصل الروسي مدير البيت الروسي بالإسكندرية، بافيل كيديسيوك، معرض لمشاريع تخرج طلبة قسم الجرافيك بكلية الفنون و التصميم بجامعة فاروس بالإسكندرية.

 وكان المعرض ملتقي هائل للعديد من أساتذة الفنون في الجامعات المختلفة، ومجموعة من الفنانيين المهتمين بالتواجد للاستمتاع بمشاهدة الاعمال الفنية المتميزة. 

 وأكد القنصل الروسي بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالاسكندرية، أن المركز يولي اهتماماً كبيرا ً بالشباب وأن الفترة القادمة تحمل الكثير من المشاريع الخاصة بهم و التعاون مع العديد من الجامعات .

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