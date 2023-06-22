القنصل الروسى يفتتح مشروع تخرج طلاب الفنون بالإسكندرية

افتتح مساء اليوم الخميس، القنصل الروسي مدير البيت الروسي بالإسكندرية، بافيل كيديسيوك، معرض لمشاريع تخرج طلبة قسم الجرافيك بكلية الفنون و التصميم بجامعة فاروس بالإسكندرية.

وكان المعرض ملتقي هائل للعديد من أساتذة الفنون في الجامعات المختلفة، ومجموعة من الفنانيين المهتمين بالتواجد للاستمتاع بمشاهدة الاعمال الفنية المتميزة.

وأكد القنصل الروسي بافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالاسكندرية، أن المركز يولي اهتماماً كبيرا ً بالشباب وأن الفترة القادمة تحمل الكثير من المشاريع الخاصة بهم و التعاون مع العديد من الجامعات .