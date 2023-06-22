٦ محافظات تفوز بالتزكية وفى الجيزة القضاء يستبعد ناصر فى اللحظة الأخيرة وقائمة الوكيل تكسب فى الإسكندرية

فى انتخابات الغرف التجارية..الوجوه هى هى والوعود مستمرة

أعلن اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى حسم انتخابات الغرف التجارية فى ٩ محافظات بالتزكية وهى محافظات القاهرة والأقصر وأسيوط والشرقية وسوهاج والسويس والقليوبية والفيوم والمنيا.

وفى انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة حدثت المفاجأة حيث أصدرت الدائرة الثانية بمجلس الدولة حكما هاما بجلسة الخميس الموافق ١٥ يونيو الجارى باستبعاد النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ من انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة التى عقدت السبت الماضى 17 يونيو الجارى.

وكان كل من أسامة أحمد حسن أحمد ومحمد عبدالعزيز محمد إمبابى إبراهيم قد أقاما الدعويين 58396 و58404 لسنة 77 ق اختصما فيها كل من وزير التجارة والصناعة بصفته ورئيس القطاع المفوض فى بعض اختصاصات الوزير بقانون الغرف التجارية بصفته وأحمد رفعت عبدالله عثمان بصفته رئيس اللجنة الانتخابية الرئيسية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة وعادل عبدالفتاح مأمون ناصر وشهرته عادل ناصر وأخيرا مدير مكتب السجل التجارى بالجيزة بصفته رئيس لجنة الجدول.

وبالفعل تم استبعاد النائب عادل ناصر من انتخابات غرفة الجيزة التجارية والذى تولى منصب رئيس الغرفة فى أكتوبر الماضى بدلاً من محمد إمبابى وقبل خوضه الانتخابات الحالية تم استبعاده واستبداله بـمجدى العرابى وبالفعل أجريت الانتخابات يوم السبت الماضى وتم إعلان فوز قائمة أقوال لا أفعال والتى تضم عددا كبيرا من الوجوه القديمة وهم السيد زغلول وعبدالله غراب رئيس شعبة المخابز والذى حصل كل منهما على نفس عدد الأصوات وهى ٧٢٣ صوتا وحصل خالد سالم على ٧٠٣ أصوات وعمرو مخيمر ٦٨٥ صوتا وسرور صباحى ٦٨١ ووائل ناصر ٦٨٠ ومجدى عرابى ٦٦٥ ومحمد هداية الحداد ٦٥٣.

لم تكن انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة هى وحدها التى شهدت منافسة وصراعات على الفوز بالانتخابات، بل امتدت إلى كفر الشيخ والدقهلية وقنا والإسماعيلية حيث تعانى هذه المحافظات من معوقات اقتصادية كبيرة على رأسها ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وتأهيل الكوادر التجارية بنا يتماشى مع سياسة السوق المفتوح فى ظل الارتفاعات الجنونية فى الأسعار كما يشكو منتسبو الغرف من تحديات كثيرة تحتاج إلى مجالس قوية تدافع عن مصالح الجماعة التجارية وليس عن مصالح شخصية.

وفقا للبيانات المعلنة من جهاز تنمية التجارة الداخلية بلغ عدد المرشحين لانتخابات الغرف التجارية على مستوى المحافظة 425 مرشحًا. وكان يوم 12 يونيو الجارى آخر يوم لتلقى طلبات التنازل عن الترشّح بمعرفة لجنة الجدول، وقد تم بدء إعلان نتائج الانتخابات بدءًا من 19 يونية الجارى.

وفى شمال سيناء تنافس على مقاعد مجلس إدارة الغرفة التجارية قائمتان، هما «معًا لمستقبل أفضل» و«معًا من أجل التغيير»، بجانب مرشح مستقل وحيد، حيث تنافس على 7 مقاعد من أصل 14 مقعدًا، فيما يجرى تعيين 7 آخرين بعد الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.

وفى الإسكندرية فازت قائمة أحمد الوكيل كالعادة دون تغيير ولكن هل تشهد حركة التجارة تغييرات هذه الدورة؟

وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه تم انتخاب 194 عضوًا فى الـ27 غرفة بواقع 11 بالقاهرة و9 بالإسكندرية و8 فى كل من غرف المستوى الأول وهى بورسعيد ودمياط والجيزة والغربية والشرقية واسيوط والدقهلية والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ، و7 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثانى وهى القليوبية والمنوفية والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا وجنوب سيناء وقنا وأسوان وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر و6 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثالث وهى الوادى الجديد والأقصر.

وبعد إعلان اتحاد الغرف التجارية إسدال الستار على الانتخابات، فمن المقرر وفقًا لقانون الغرف التجارية قيام وزير التجارة والصناعة بتعيين نصف عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف واستكمال تشكيل مجلس الإدارة من المنتخبين والمعينين، حيث يتم انتخاب رئيس الغرفة وأعضاء هيئة المكتب.