موعد صرف معاشات يوليو 2023.. مفاجأة لملايين المصريين

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يسعى أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 ميلون مواطن إلى معرفة الموعدد المحدد لصرف المعاشات، هل قبل عيد الأضحى أم بعد العيد؟.

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وفي سياق ذلك وبناء على توجيهات من الرئيس السيسي كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل.

موعد صرف معاشات يوليو2023

ووفقًا لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يتم صرف معاشات يوليو 2023 المعاشات قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بدء من يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو2023

ويستطيع المستحقين من أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر يوليو 2023، من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM، و البريد المصري،و المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، ومنافذ شركة فورى، والبنوك التجارية، وبنوك القرى، وفروع بنك ناصر الاجتماعى.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

- من يحصل على معاش 1300 جنيه يصل بعد الزيادة الجديدة 1495 جنيهًا.

- من يحصل على معاش 2300 جنيه يصل بعد الزيادة الجديدة 2645 جنيهًا.

- من يحصل على معاش3500 جنيه يصل بعد الزيادة الجديدة 4025 جنيهًا.

- من يحصل على معاش 4300 جنيه يصل بعد زيادة الزيادة الجديدة 4945 جنيهًا.

- من يحصل على معاش5300 جنيه يصل بعد الزيادة الجديدة 6095 جنيهًا.

- من يحصل على معاش6500 جنيه معاش يصل بعد الزيادة الجديدة 7475 جنيهًا.

رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وأفاد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات متلفزة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقدّم تسهيلات وأشياء كثيرة لـ أصحاب المعاشات، وأن الرئيس وجّه بصرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من شهر أبريل 2023، لأصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 10 ملايين و920 ألفًا و376 مواطنًا، و يصرفون المعاشات من خلال 9 آلاف و496 منفذًا لصرف المعاشات موزعين على كافة أنحاء الجمهورية.