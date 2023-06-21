وفاة شاب سقطت عليه صخرة أثناء عملة في منطقة جبلية بقنا

لقي شاب حتفه اليوم الأربعاء، أثناء تأدية عملة بتكسير الصخور الجبلية بمعاونة شقيقه بصحراء قنا، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى دار السلام المركزي بسوهاج.

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفاده ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بوفاة طالب يدعى محمود ش. ر. ف- 15 سنة- طالب- ويقيم دائرة مركز دار السلام"، وأفاد شقيقه المدعو "هاشم ش. ر. ف- 33 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية"، قرر بأنه أثناء عمله بصحبة شقيقه المذكور على كسارة صخور بالمنطقة الجبلية بدائرة محافظة قنا، سقط عليه جزء من الصخور، مما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

الدفع بـ 7 أتوبيسات تعمل على 7 خطوط مختلفة ذهابا وعودة

وفى سياق آخر، شارك حسام حمودة السكرتير العام، فى فاعليات إطلاق مبادرة (مواصلتك علينا ) تحت شعار " مصر معاك " التى ينظمها المجلس الوطنى للشباب تحت رعاية وزارات التنمية المحلية ، والداخلية ، والتضامن الاجتماعى، بحضور احمد السيد وكيل وزارة التموين، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، ومسؤلي المجلس الوطني للشباب وعدد من القيادات التنفيذية .

و أوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، ان المبادرة سوف تدفع بعدد 7 أتوبيسات تعمل على 7 خطوط مختلفة ذهابا وعودة ، أن فعاليات المبادرة تبدأ من اليوم الموافق 21 يونيو وتستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 27 يونيو الجارى ، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم توصيل المواطنين بالمجان خلال يومىّ 21 و 22 يونيو ، بينما سيتم تحصيل أجرة بقيمة نصف جنيه خلال يومىّ 24 و 25 يونيو ، ويتم دفع الاجرة بقيمة جنيه واحد خلال يوميّ 26 و 27 يونيو، وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات.

وأضاف "حمودة" ان ذلك يأتي استمرارا لجهود مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، لاسيما بالمناطق الأشد احتياجاً، والمناطق الحضارية الجديدة، فى إطار الدعم والمساندة التي تقدمها المؤسسات لهذه الفئات الاكثر احتياجا خاصة أثناء اوقات الازدحام مع فترة الاقبال الشديد لشراء ما يحتاجه المواطن استعدادا لعيد الأضحى المبارك .