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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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التعليم تكشف حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، تم وضعه منذ فترة بعيدة، وتم مراعاة موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ولكن مع مد الإجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو، لن يكون هناك تأجيل لأي مادة من امتحانات الثانوية العامة، وسيتم العمل وفقا للجدول المعلن.

وقال زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع قناة صدى البلد، إن جدول امتحانات الثانوية العامة تم وضعه منذه شهرين، وتم مراعاة التوقيت بين المواد ، ويوم الأحد المقبل آخر مادة يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات فيها، قبل إجازة عيد الأضحى، على أن تعود الامتحانات يوم الأحد بعد المقبل.

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شائعات التسريب

ونوه إلى أن طلاب المرحلة الثانوية العامة أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى بخصوص الامتحان.

وأضاف زلطة، أن الأسئلة التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمادة اللغة الفرنسية، تعود للامتحانات الثانوية العامة للعام الماضي، وتم إصدار بيان رسمي لرد على هذه الشائعات.

ولفت إلى أنه لا توجد أي مؤشرات نهائية خاصة بنتائج الامتحانات، موضحًا أن الوزير يعتمد نموذج الإجابة بعد وضعه من قبل 10 خبراء، لكل مادة، ويتم بعد ذلك تصحيح المادة الدراسية.

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