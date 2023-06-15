نموذج امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 (درّب نفسك)

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية نموذج استرشادي لامتحان اللغة العربية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، في الأيام الأخيرة قبل انعقاد الامتحان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية امتحان اللغة العربية يوم الأحد المقبل، في نحو ألفين و97 لجنة سير امتحانات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتستهدف النماذج الاسترشادية، التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، تدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة، والتعرف على طبيعة الأسئلة، ومواصفات الورقة الامتحانية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم تلك النماذج إلكترونيًا على الموقع الرسمي الخاص بها، بصيغة pdf لسهولة التحميل والتدرب عليها.

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مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

يحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة على 15 في المائة من إجمالي الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد.

ويشتمل امتحان اللغة على أسئلة متنوعة لقياس جميع المستويات المعرفية، موزعة على 30 في المائة أسئلة فهم، و40 في المائة أسئلة تطبيق و30 في المائة أسئلة حل المشكلات والإبداع.

ويجرى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح open book، ويتسلم الطلاب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة ثم يسلمونه للملاحظ في نهاية الامتحان.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية في مادة اللغة العربية للثانوية العامة أربع أسئلة مخصص لها 10 درجات، وعدد الأسئلة الاختيار من متعدد 51 سؤالًا بمجموع 70 درجة.

ويطلب من طلاب الثانوية العامة موضوع تعبير عبارة عن مقدمة لموضوع محدد، على أن يخصص لهم عدة أسطر فقط بشكل يتناسب مع الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية .

وتعهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة خالية من أي لغط أو تحوير.

وأكد وزير التربية والتعليم مراجعة أسئلة بنوك الأسئلة من أجل إزالة أي لغط، وعدم وجود اختيارات متقاربة في أسئلة الاختيار من متعدد، أو وجود إجابتين صحيحتين.

ونوه وزير التربية والتعليم بوضع أسئلة تتناسب وقت إجابتها ووقت المراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، ووضوح ودقة الأسئلة.

