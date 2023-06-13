روسيا تختار اللغة العربية في ختام منتدى كازان

اختتم المنتدى الاقتصادي الدولي الـ 14 روسيا والعالم الإسلامي - منتدى كازان 2023 في عاصمة تتارستان بمركز كازان اكسبو الدولي للمعارض بصبغة عربية، حيث قررت اللجنة المنظمة اختيار اللغة العربية لحفل الختام، كما اختارت الاعلامي المصري الكبير "د.عمرو عبدالحميد" الذي يجيد الروسية في إدار ة حفل الختام وقد فعل ذلك باقتدار.



بدأ حفل الختام بتلاوة القرآن الكريم، وشارك الحضور من الروس والأجانب من خلال الترجمة التتبعية، وهي المرة الأولى التي تقرر روسيا تنظيم منتدى دولي على أرضها باللغة العربية.

وصل عدد الدول المشاركة 84 دولة، مما يعكس مكانة المنتدى على المستوى الدولي وخاصة بعد أ قرر الرئيس بوتين تحويله لمنتدى فيدرالي اي بدعم كامل من جميع مؤسسات الدولة وهو ما عبر عنه رئيس تتارستان "رستم مينيخانوف" مؤكدا ان كازان تسعد دائما بضيوفها الذين يزيدون كل عام.

في حين أشار "مارات خوسنولين" نائب رئيس وزراء روسيا إلى أن الاهتمام بالعالم الاسلامي أصبح أحد أهم أولويات السياسة الخارجية والرغبة صادقة في تطوير العلاقات التجارية .

كما عبر "ميخائيل بوجدانوف" المبعوث الشخصي للرئيس بوتين في الشرق الأوسط وافريقيا ونائب وزير الخارجية عن تقديره لهذا الحضور الأجنبي الكبير، مما يؤكد إيجابية التعاون الروسي ودول العالم الإسلامي.

وصرح "شريف جاد" رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية بأن المنتدى جاء شاملا لعدد كبير من الموضوعات الحيوية في كافة التخصصات فانتقل من التعاون السياسي ودور الغرف التجارية في تشكيل الاقتصاد الجديد وإقامة المناطق الصناعية إلى مجال التعليم والبحث العلمي وحركة الطيران والنقل ودعم رجال الأعمال الشباب، ودور المتخصصين من الشباب في تنظيم العلاقات الدولية ودور المعاهد المتخصصة في التطور الاقليمي مع تناول خصائص إدارة المفاوضات بين دول العالم الاسلامي ودعم الاعمال الخيرية والاطفال ذوي القدرات الخاصة ودور المرأة كسيدة أعمال، والتوازن بين العمل والاسرة ودعم نشاط المرأة وحماية الحيوانات النادرة وتطوير تكنولوجيا المخلفات ودعم النشاط الثقافي و أدب الطفل وحركة الترجمة والنشاط السينمائي.

وأكد جاد أن كل هذا التنوع أتاح الفرصة للمشاركين في متابعة التخصصات المطلوبة لكل طرف وهو ما يعكس أهمية وقوة منتدى كازان .

وكانت مصر قد شاركت بوفد دبلوماسي على رأسه السفير المصري في موسكو الدكتور"نزيه النجاري" ووفد اعلامي، والدكتورة "رشا أبوشقرة" عضو مجلس النواب التي قدمت عرضا عن دور شباب مصر في التنمية.