بعد مشهد الرعب بالغردقة.. فيديو يرصد صيد "القرش المفترس"

أظهرت لقطات فيديو لحظات ترصد اصطياد مجموعة من الصيادين، في الغردقة، المطلة على البحر الأحمر جنوبي مصر، لسمكة القرش "المفترسة"، التي قتلت شابًا روسيًا، الخميس.

واقتنص الصيادون فرصة صيد سمكة القرش بعد بقائها قرب الشاطئ لمدة ساعتين عقب الهجوم دون مغادرة المياه المفتوحة، مما يعني أنها كانت تسعى لتكرار الهجوم.

وجرى اصطياد السمكة لتشريحها وبيان السبب الذي أدى للخلل الذي جعلها تعتبر الإنسان من مصادر تغذيتها على عكس الطبيعة.

وسمكة القرش من نوع "تايغر"، وهي من الأنواع المعروفة والمعتاد تواجدها في البحر الأحمر، وليست دخيلة عليه، لكن سلوكها الهجومي على البشر هو الأمر الغريب.

وأوضح التحقيق المبدئي أن هذه السمكة في الغالب وراء هجومين سابقين في سواحل الغردقة ومرسى علم، العام الماضي والسابق له.

وأثار الحادث المروع، الذي قامت به سمكة قرش، حين قامت بالهجوم على شاب روسي في أحد شواطئ الغردقة، الكثير من التساؤلات بشأن نوعه وسر هجومه على البشر.

فهجوم القرش على الإنسان ليس أمرًا طبيعيًا، خصوصًا، حينما تكرر السمكة هجومها لدرجة القتل، كما حدث مع الشاب الروسي.

يقول رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة المصرية محمد سالم، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "من الوارد هجوم القرش على البشر، لكن في الحالات الطبيعية فإن سمكة القرش، بمجرد أن تعض الإنسان وتكتشف أنه ليس من مصادر تغذيتها الطبيعية المعروفة تتركه، وإن استمرت في هجومه فهذا يعني أنها مصابة بخلل ما".

معلومات عن قرش "التايغر":

القرش "التايغر" أو النمر من الأسماك الرحالة، ويمكن العثور عليها في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم.

يمكن أن تعيش أسماك قرش "التايغر" مدة تتراوح من 20 إلى 50 عامًا.

يتغذى أسماك قرش "التايغر" عمليًا على أي شيء يمكنهم الحصول عليه، فهي تتغذى على القشريات والأسماك والطيور، والسلاحف والدلافين، وحتى القروش الصغيرة.

يرجع سبب تسميتها بأسماك قرش "التايغر"، لأنها حيوانات مفترسة شرسة في البحر.

تتميز أسماك قرش "التايغر" باللون الرمادي المزرق إلى الرمادي الداكن في الأعلى.

أسماك قرش "التايغر" لها بطون بيضاء تساعدها على الاندماج في المياه المحيطة من أعلى وأسفل.

متوسط طولها حوالي 14 قدمًا، ولكن يمكن أن يكون أطول من 20 قدمًا أي ما يقارب 6.09607 متر.

أسماك قرش "التايغر" شبه مهددة بالانقراض وتتمتع بمعدلات تكاثر بطيئة.

تتميز بأن فكها قوي وأسنانها حادة وتسمح لها باستهلاك مجموعة متنوعة من الفرائس، بما في ذلك الراي اللساع والفقمات والسلاحف والمحار وأكثر من ذلك.