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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

مسابقة روبوتات في كلية هندسة بجامعة القاهرة

مسابقة كلية الهندسة
مسابقة كلية الهندسة

شارك طلاب كلية الهندسة في جامعة القاهرة في مسابقة "تصميم وتصنيع الروبوتات" تحت شعار: CaiRobOlympics. 

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وجاءت المسابقة كعرض للمشروعات العملية في كلية الهندسة لطلاب مقرر أنظمة المعالجات الدقيقة المتقدمة (Microprocessor Systems-2- CMPN211) الذي يقوم بتدريسه الدكتور خالد محمد إبراهيم محمد. 

مسابقة الروبوتات في كلية الهندسة 

وأقيمت المنافسة بين 10 مجموعات، كل منها مكونٌ من حوالي 20 طالبا، من طلاب برنامجي "هندسة الاتصالات والحاسبات" و"الميكاترونكس" بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى مشاركة شرفية من طلاب "الهندسة الحيوية والطبية" بنظام الفصيلين الدراسيين.

مسابقة الروبوتات في جامعة القاهرة 

وكان الهدف الأساسي من المشروع تصنيع روبوت مزود بامكانيات الذكاء الاصطناعي قادر علي لعب رياضات مختلفة مثل: ركل الكرة، التصدي للكرة، تجميع كرات ذات لون محدد مسبقا، التصويب علي هدف، والخروج من المتاهة، بحيث تمثل كل رياضة تحديا للروبوت، وكانت درجة كل فريق هي مجموع الدرجات التي حصل عليها الروبوت الخاص بها في التحديات الخمسة.

مسابقة الروبوتات في كلية الهندسة 

وقال الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة في جامعة القاهرة، إن مشروعات الطلاب اتسمت بالجودة العالية، وحققت أهدافها الأساسية، كما أظهرت الفرق المتنافسة مستوى عالٍ من الكفاءة يُبشّر بمستقبل مبهر. 

مسابقة الروبوتات في كلية الهندسة 

وأكد عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أن الطلاب استفادوا من ملاحظات أستاذ المقرر على مشروعاتهم، التي قد تم تصميمها وتنفيذها في ورش الكلية، تحت إشراف أستاذ المقرر والهيئة المعاونة. 

مسابقة الروبوتات في كلية الهندسة 

ولفت عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى أنه ستتم الاستعانة بأحد أساتذة تخصص التصميم الميكانيكي، كمحكم خارجي مساعد، لتحسين الشق الميكانيكي في المشاريع المستقبلية.

مسابقة الروبوتات في كلية الهندسة 

معرض مشاريع تخرج كلية الهندسة 

وتنظم كلية الهندسة يوم غد الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 المعرض الأول لمشاريع التخرج لطلاب الساعات المعتمدة بالكلية ومسابقة افضل مشروع تخرج في أربع فئات مختلفة حسب التخصص. 

مسابقة الروبوتات في كلية الهندسة 

ووافق مجلس الكلية على رصد جائزة مالية للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة. 
 

مسابقة الروبوتات في كلية الهندسة 

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