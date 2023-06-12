استمرار فاعليات تنظيم الأسرة بالمرحلة الثانية للحملة التنشيطية " حقك تنظمي "

تواصل جهود الفرق الطبية بمحافظة قنا، في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك بالمرحلة الثانية والتي إنطلقت أمس الأحد بمراكز نجع حمادي ، فرشوط ، قفط ، قوص ، نقادة وتستمر حتي ١٥ من الشهر الجاري. وأوضح الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن الحملة تهدف إلى تقديم الخدمات المختلفة لتنظيم الأسرة كإستخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة وخاصة طويلة المفعول كاللولب والأقراص والكشف عن السيدات بإستخدام السونار، وذلك بهدف رفع المعرفة والوعي لدي السيدات بضرورة إستخدام مثل تلك الوسائل وذلك من خلال فريق طبي مدرب من الأطباء والتمريض. وأضاف تاوضروس أن الحملة تقدم خدمات المتابعة للسيدات الحوامل والكشف عن الأطفال والتي تقدمها الحملة جميعها بالمجان.

فيما أشارت الدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، أن الحملة تستهدف جميع القري والنجوع والمناطق النائية بالمحافظة بهدف الوصول إلي جميع السيدات المستهدفات من الحملة. مضيفة أن الحملة تقدم أيضا خدمات التوعية والإرشاد من خلال عقد ندوات تثقيفية حول أهمية تنظيم الأسرة وشرح الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة للمترددات علي الحملة، كذلك التوعية حول مخاطر الزواج المبكر والإنجاب المبكر والتأثير السلبي لتلك الممارسات علي الأسرة والمجتمع.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة واللواء اشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة لجميع المستحقات ودعم الأسرة المصرية.