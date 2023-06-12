تكريم الفائزين فى مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي بقنا

كرمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، برئاسة صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية، طالبات معهد النور للمكفوفين وطالبات مدارس الامل للصم وضعاف السمع، وذلك لفوزهم في مسابقة ( فرسان القراءة لطلاب التحدي ) التي نظمها توجيه عام المكتبات، تحت قيادة ناجح عبد الحميد الموجه العام و محمود سيد موجه أول إدارة قنا التعليمية.

حيث حققت ادارة قنا التعليمية اربعة مراكز من بين الست طالبات المكرمات ، بينما حصلت إدارة قوص التعليمية على المركز الاول والثالث في منافسات مدارس الصم وضعاف السمع بالمسابقة .

جرى تكريم الفائزين ومنح شهادات تقديرية ومكافآت مالية لكلا من ايمان حمدي وهناء حامد و مريم عبد الناصر الحاصلات على المراكز الاول والثاني والثالث لمنافسات المرحلة الثانوية على الترتيب ، كما تم تكريم كلآ من كرم زينب محمد الطيب و نورهان علاء عبد الراضي ودعاء مرتضى ربيع، لحصولهم على المراكز الثلاث الاولى لمنافسات المرحلة الاعدادية بمدارس الامل للصم وضعاف السمع .

من جهته وجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، التهنئة للطالبات المتميزات وطالبهن بالحفاظ على المنزلة الثقافية المتميزة اللاتي وصلن إليها إن لم يتم بذل المزيد من الجهد لتحقيق نجاح علمي واخلاقي وأدبي والارتقاء بالعقول وخدمة البيئة والمجتمع المحلي .