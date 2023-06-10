الطالبة "مي" الأولى على إعدادية المنيا بدون دروس خصوصية

يعد التفوق والتميز والحصول على المراكز الأولى بدون دروس خصوصية ، حالة من الحالات الفريدة والتي تستحق الإشادة، وتدعم تحول الطلاب للإعتماد على الكتاب المدرسي ومدرسل الفصل ، والتي افتقدناها منذ زمنِِ بعيد .

لكن اعادتنا الطالبة مي عماد إلى زمن العطاء اللامحدود لمدرس الفصل والكتاب المدرسي والمجموعات المدرسية ، مي عماد علي ، الأولى على محافظة المنيا في الشهادة الإعدادية ، بمدرسة المنيا القومية الخاصة لغات، بمجموع 280 درجة .

وأوضحت مي للوفد في بداية حديثثها، أن سر التفوق كتاب الوزارة، ومعلم الفصل، وضرورة الذهاب للمدرسة حتى آخر يوم في السنة الدراسية، المذاكرة اليومية للطالب المتفوق في حدود ثلاث أو أربع ساعات يومياً، ولا للدروس الخصوصية فهي ضياع للوقت والمال، ولا تؤهل الطالب للحصول على المركز الأول، وإدارة المدرسة لها دور فعّال في اتخاذ القرارات الإيجابية التي تساعد الطلاب على التفوق، وأن لعلاقة المتميزة بين المعلم والطالب لها أكبر الأثر على الحالة النفسية للطالب ، والتي بدورها تؤثر على تفوقه.

والطالبة مي عماد علي ، والدها المهندس عماد علي زهران ، والذي كان يشغل منصب كبير المهندسين الإختصاصيين واستشاري التقييم الإنشائي بوزارة الأشغال العامة بدولة الكويت الشقيقة ، لفترة تزيد عن عشرون عاماً ، وحالياً صاحب ومدير دار الأعمال الهندسية بمحافظة المنيا، ووالدتها الأستاذ الدكتور ريهام رفعت الخطيب أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة المنيا.

وتحدث المهندس عماد علي والد الطالبة مي للوفد ، قائلا أن نجلته الطالبة ( مي عماد ) هي الإبنة الكبرى، والطالبة ( مي ) تحلم بأن تصبح باحثة في علوم الفضاء ، وتهوى القراءة والسباحة وتنس الطاولة، واخواتها ، يوسف من متفوقين الصف الثاني الإعدادي بمدرسة المنيا القومية الخاصة لغات ، ومن المنتظر أن يكون الأول على محافظة المنيا في الشهادة الإعدادية العام الدراسي القادم ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

والأخت الصغرى سارة من متفوقات الصف الخامس الإبتدائي بمدرسة المنيا القومية الخاصة لغات ، وقد حصلت سارة على الميدالية الفضية في بطولة الجمهورية لجمباز الايروبك آنسات ١٠ سنوات ، والتي أقيمت بنادي المقاولون العرب بالقاهرة الشهر الماضي في ١٨ مايو ٢٠٢٣.