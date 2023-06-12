دورة حول "برامج التحول الرقمي للاختبارات المعملية والعملية" بتمريض القناة

برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض، تُعقد- يوم الأربعاء القادم الموافق 14 يونيو من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الواحدة ظهراً بمعمل الحاسب الآلي بكلية التمريض- دورة تدريبية يحاضر بها الدكتور تامر شوقي أستاذ الميكروبيولوجي بكلية الزراعة، ومدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة.

تطوير نُظم تقييم الاختبارات العملية والشفهية بكلية التمريض

تأتى الدورة التدربية فى إطار مشروع تطوير نُظم تقييم الاختبارات العملية والشفهية بكلية التمريض.

وقد أكدت الدكتور وفاء عبد العظيم الحسيني أن المشروع مُمول من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي .

مشيره إلى أهمية إنشاء معمل الاختبارات العملية والشفهية التمريضية ؛ لتساهم بشكل كبير فى إصلاح التعليم العملي، من خلال تحسين وتجويد المخرجات التعليمية، حيث يتم التجهيز لإنشاء معمل مجهز للاختبارات العملية بكلية التمريض بجامعة قناة السويس، ليساهم بشكل كبير في وضع سياسة ذات شفافية لمنظومة التقييم العملي، من خلالها يمكن تحديد مستوى الأداء التطبيقي وجودة المخرجات التعليمية للبرامج التي تقدمها، ومدى استيفائها وتوافقها مع سوق العمل لتحقيق رسالة الكلية والجامعة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

تأتى الدورة بإشراف تنفيذى الدكتورة فتحية عبدالرازق عفيفي المدير التنفيذي للمشروع والدكتورة أميرة محمد علي نائب المدير التنفيذي للمشروع .